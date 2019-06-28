Совет Республики одобрил законопроект об амнистии

Решение принято в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. За это проголосовали 49 членов верхней палаты.

Представляя документ в Совете Республики, министр внутренних дел Юрий Караев отметил, что срок исполнения закона об амнистии продлен с шести до девяти месяцев. Законопроект, в частности, предлагает сократить на год срок наказания для лиц, совершивших преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания будет сокращен на два года.

Сегодня утром законопроект в двух чтениях приняла Палата представителей.

Амнистия не коснется осужденных за убийство, изнасилование, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, совершивших ДТП в нетрезвом состоянии с погибшими и пострадавшими, измену государству, шпионаж, клевету в отношении президента, получивших безвозмездную иностранную помощь в нарушение законодательства, нарушивших порядок организации или проведения массовых мероприятий, злоупотребивших властью или служебными полномочиями, совершивших бездействие должностного лица, превысивших власть или служебные полномочия.

По словам Караева, амнистия будет распространяться на лиц, которые полностью погасили ущерб и хорошо характеризовались во время отбывания наказания. Амнистия коснется около шести тысяч человек, из мест лишения свободы выйдут около двух тысяч.