Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора СООО «Тамбаз» направили в суд

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Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего генерального директора СООО «Тамбаз» Льва Хаютина.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, он обвиняется в служебной халатности и злоупотреблении служебным положением.

В период руководства строительной компанией Хаютин, «недостаточно оценив ее финансовое положение, осуществлял выпуски жилищных облигаций, привлекаемых для строительства многоквартирных домов», отметили в ведомстве. Однако принятые обязательства общество не выполнило.


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«Кроме того, совершая от имени СООО "Тамбаз" экономически нецелесообразные сделки, Хаютин получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило денежные средства, которые могли быть направлены на строительство жилых домов, — говорится в сообщении. — Общий ущерб, причиненный СООО "Тамбаз", составил более 1 млн рублей».

Хаютина задержали в конце 2017 года. Он израсходовал средства для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича — Амурская — Тургенева — Тиражная и Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — пер. Верхний.

Для завершения строительства Мингорисполком выделил возвратную бюджетную ссуду в размере 30 млн рублей.
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Тэги: Тамбаз Мингорсуд Персона: Лев Хаютин Город: Минск

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