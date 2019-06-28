Три десятка неизвестных угрожали насилием одесской журналистке

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В Одессе угрожали участникам проекта журналистских расследований и повредили их автомобиль.

По сообщению Киевского отдела полиции в Одессе, к правоохранителям обратилась корреспондент одного из изданий с заявлением о повреждении служебного автомобиля и угрозах со стороны неизвестных лиц в адрес участников проекта журналистских расследований.

Заявительница сообщила, что во время осуществления ими профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле ВАЗ совершил преднамеренный наезд на авто съемочной группы, припаркованный возле админздания суда. После возвращения из зала суда журналистки и оператора, 30 неизвестных лиц выразили в их адрес угрозы насилием.

Полиция устанавливает личности злоумышленников и обстоятельства происшествия. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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Тэги: правоохранительные органы Нацполиция нападение на журналиста Город: Одесса

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