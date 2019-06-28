Правительство рассмотрит проект по повышению доверия к рублю

Национальный банк считает, что цели деноминации 2016 года достигнуты, заявил заместитель председателя правления Дмитрий Лапко на открытии выставки «Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей».

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Национальный банк сейчас проводит «ответственную денежно-кредитную политику» для обеспечения ценовой стабильности в стране и повышения доверия к национальной валюте.

Лапко сообщил, что уже подготовлен проект программы мероприятий по повышению доверия населения к национальной валюте.

«Документ находится на согласовании в заинтересованных государственных органах, в том числе в правительстве. Мы очень надеемся, что документ будет принят в этом году, и все, что от нас зависит в этом направлении, мы обязательно сделаем», — заявил чиновник.

При этом он высказал мнение, что доверие населения к белорусскому рублю за три года после деноминации выросло.

«У нас в последние годы постоянно растет безналичный денежный оборот. Когда меньше используются наличные деньги, это свидетельствует о том, что доверие населения к национальной денежной единице растет», — пояснил он.