Белорусский солдат во время отпуска отправился воевать против Украины

Минский областной суд вынес приговор 25-летнему военнослужащему из Солигорска, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал воеватьпротив Украины на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса.

По версии следствия, еще до призыва мужчина изучал возможность уехать воевать в соседнюю страну. Находясь в отпускев октябре 2018 года, после просмотра очередных видеороликов с мест вооруженного конфликта, он принял решение не возвращаться в войсковую часть, сообщили в областной прокуратуре.

Военнослужащий так и не вступил в ряды вооруженного формирования, потому что был задержан сотрудниками СБУ. В итоге белоруса судили на родине по статьям о дезертирстве, покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве и мошенничестве. Приговор — 5 лет лишения свободы и лишение звания «ефрейтор».