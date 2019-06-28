Белорусский солдат во время отпуска отправился воевать против Украины

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Минский областной суд вынес приговор 25-летнему военнослужащему из Солигорска, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал воеватьпротив Украины на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса.

По версии следствия, еще до призыва мужчина изучал возможность уехать воевать в соседнюю страну. Находясь в отпускев октябре 2018 года, после просмотра очередных видеороликов с мест вооруженного конфликта, он принял решение не возвращаться в войсковую часть, сообщили в областной прокуратуре.


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Военнослужащий так и не вступил в ряды вооруженного формирования, потому что был задержан сотрудниками СБУ. В итоге белоруса судили на родине по статьям о дезертирстве, покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве и мошенничестве. Приговор — 5 лет лишения свободы и лишение звания «ефрейтор».
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Тэги: СБУ Беларусь-Украина дезертирство война на Донбассе Украина-Россия Город: Солигорск

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