С 1 июля подорожает отправка писем и посылок за границу

С 1 июля в Беларуси увеличатся тарифы на некоторые виды международных почтовых отправлений — письма и посылки.

По сообщению пресс-службы РУП «Белпочта», повышение тарифов составит не более 5 %. Так, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли и мелкого пакета массой от 20 до 100 г увеличатся на шесть копеек.

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты и почтовых отправлений внутри страны не изменятся.