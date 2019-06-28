С 1 июля подорожает отправка писем и посылок за границу

/ Общество
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С 1 июля в Беларуси увеличатся тарифы на некоторые виды международных почтовых отправлений — письма и посылки.

По сообщению пресс-службы РУП «Белпочта», повышение тарифов составит не более 5 %. Так, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли и мелкого пакета массой от 20 до 100 г увеличатся на шесть копеек.

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты и почтовых отправлений внутри страны не изменятся.
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Тэги: международные почтовые отправления Белпочта

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