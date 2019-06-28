Сепаратисты передали пленных на Донбассе в минском аэропорту

В VIP-терминале национального аэропорта Минск состоялась процедура освобождения четырех украинских граждан — трех военных и одного гражданского, находившихся в плену на Донбассе.

Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прибыли в Минск транзитом из российского Ростова. Их встретил лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина. По данным украинских активистов, Великий находится в розыске за дезертирство.

О том, что сегодня в Минске состоится передача украинских военных, стало известно накануне. 27 июня в белорусской столице прошли переговоры Медведчука с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

На брифинге после процедуры передачи Медведчук сообщил журналистам, что пленные узнали о возможности освобождения несколько дней назад. Окончательное решение было принято 27 июня.

«По поводу освобождения указанных людей и вообще освобождения в принципе, вопросом чего я занимался последние месяцы, я понимал, что украинская власть не собирается делать обмены. А раз с властью этого сделать нельзя, речь может идти об одностороннем акте. По поводу этого акта было принято решение вчера, руководителями непризнанных ЛНР и ДНР Пасечником и Пушилиным. После переговоров, которые я проводил с апреля, они приняли решение в одностороннем порядке освободить тех граждан Украины, которые сейчас стоят рядом со мной», — сказал Медведчук.

Освобожденные не выходили на территорию Беларуси. Медведчук сообщил, что они полетят частным самолетом вместе с ним. По словам политика, передача была согласована с белорусскими властями.