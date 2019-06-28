В Лиозненском районе заживо похоронили 28-летнюю витебчанку ради квартиры

Мертвое тело женщины нашли в сентябре 2018 года, а сегодня, 28 июня, Витебский областной суд осудил по этому делу двух человек.

Фото: vitebsk-region.gov.by

По сообщению пресс-службы Верховного суда, женщина отдыхала в своей квартире со знакомыми, а после застолья отправилась в лес с двумя из них, 21-летним мужчиной и 24-летней женщиной. Тех и обвинили в убийстве.

Мужчину осудили на 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и штрафом 980 рублей. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима и конфискации всего имущества. С них также будет взыскана в солидарном порядке компенсация морального вреда в пользу двух потерпевших — по 36 000 рублей каждому.

Следствие изначально предполагало, что мотивом убийства было желание завладеть квартирой женщины, — и предположение подтвердилось: обвиняемый рассчитывал сдавать чужое жилье внаем и после смерти хозяйки даже разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.