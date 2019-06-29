Балтика принесла прохладу в Беларусь

В субботу погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

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Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в некоторых восточных районах пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, в некоторых регионах – сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +17..+23°C (по юго-западу до +25°C).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер северо-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет: