Балтика принесла прохладу в Беларусь

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В субботу погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в некоторых восточных районах пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, в некоторых регионах – сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +17..+23°C (по юго-западу до +25°C).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер северо-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет:

  • утром +11..+14°C;
  • днем +18..+20°C;
  • вечером +14..+17°C.
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Тэги: погода

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