Лукашенко обратился к молодежи: в жизни всегда есть место подвигу

По мнению Александра Лукашенко, нынешнему молодому поколению посчастливилось родиться в суверенной Беларуси. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня молодежи.

Глава государства отметил, что «значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути».

Лукашенко утверждает, что в современной Беларуси делается все возможное для воплощения в жизнь самых смелых ожиданий.

Он подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом.