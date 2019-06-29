Где ГАИ расставит ловушки для лихачей

Столичная Госавтоинспекция сообщила, в каких местах Минска в июле будут расставлены датчики контроля скоростных режимов.

Полную картину по датам и времени можно увидеть здесь .

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером будет ограничено движение транспорта на участке дороги от улицы Даумана до проспекта Победителей.