«Солдату удачи» из Солигорска дали 5 лет колонии – он после отпуска уехал воевать на Донбасс
Пять лет лишения свободы получил 25-летний солигорчанин, который, будучи военнослужащим в звании ефрейтора, вместо возвращения из отпуска в свою часть, уехал воевать на Донбасс.
Как сообщили в областной прокуратуре, молодой человек еще до службы в армии интересовался событиями на востоке Украины и симпатизировал самопровозглашенным ДНР и ЛНР.
Находясь в отпуске, он принял решение не возвращаться в часть, а поехать воевать на Донбасс. Неизвестно, чем бы для «солдата удачи» обернулась это стремление, если бы не Служба безопасности Украины, которая его задержала.
Суд признал его виновным в дезертирстве, покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве и мошенничестве.
Приговор, как пишет