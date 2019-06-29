Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился на 2%

Внешнеторговый оборот Беларуси за пять месяцев 2019 года составил 28 млрд 672,7 млн долларов и сократился к аналогичному периоду 2018 года в текущих ценах на 2%, следует из данных Белстата.

Экспорт товаров составил 13 млрд 141,1 млн (-4%), импорт — 15 млрд 531,6 млн (-0,1%) долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-мае 2019 года составило 2 млрд 390,5 млн долларов. По итогам января-мая 2018 года сальдо также было отрицательным — 1 млрд 860,9 млн долларов, или на 529,6 млн меньше.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 14 млрд 299,2 млн долларов, что на 3,9% меньше, чем за январь-май 2018 года. Экспорт товаров снизился на 1,7% до 5 млрд 594,1 млн, импорт — на 5,6% до 8 млрд 705,1 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным — 3 млрд 111 млн долларов (в январе-мае 2018 года — 3 млрд 546,5 млн).

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за пять месяцев 2019 года составил 13 млрд 864,3 млн долларов и снизился к уровню января-мая 2018 года на 4,2%. Экспорт товаров составил 5 млрд 228,6 млн (на 1,6% меньше), импорт — 8 млрд 635,7 млн (на 5,8% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 3 млрд 407,1 млн долларов (в январе-мае 2018 года — 3 млрд 853,1 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-май 2019 года составил 6 млрд 543,4 млн долларов, уменьшившись к уровню такого же периода 2018 года на 10,9%. Экспорт товаров составил 3 млрд 635 млн (на 18% меньше), импорт — 2 млрд 908,4 млн (на 0,1% больше). Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 726,6 млн долларов (в январе-мае 2018 года — 1 млрд 528,7 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе-мае снизился на 7,5% до 5 млрд 872,5 млн долларов, импорт — вырос на 6,6% до 6 млрд 67,8 млн. В целом товарооборот снизился на 0,9% до 11 млрд 940,3 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 195,3 млн долларов против положительного в 657,2 млн в январе-мае 2018 года.

Как сообщалось, Александр Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса». Соответствующее распоряжение он подписал 20 мая. Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.

22 мая на заседании Совета министров, где рассматривалась работа экономики, Румас заявил о необходимости исправить по результатам первого полугодия ситуацию с экспортом товаров и услуг.