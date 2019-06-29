Средний размер банковского вклада в Беларуси достиг 9,41 тыс. рублей

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В Беларуси средний размер банковского вклада увеличился за I квартал 2019 года на 0,79 тыс. рублей, или на 9,2%, и на 1 апреля составил 9,41 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Национального банка по реализации банковского принципа «Знай своего клиента» (Know your client). В исследовании приняли участие 23 банка (из 24), имеющие лицензионные полномочия на привлечение вкладов населения.

По информации банков-участников исследования, за I квартал срочные банковские вклады физических лиц выросли на 128 млн рублей, или на 0,7%, и на 1 апреля составили 17,58 млрд рублей.

Срочные вклады в национальной валюте составили 4,29 млрд рублей, или 24,4% от общего объема вкладов физических лиц во всех видах валют (на 1 января — 23,3%), увеличившись по сравнению с 1 января на 222 млн рублей, или на 5,5%.

Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за I квартал увеличились на 47 млн долларов, или на 0,8% и на отчетную дату составили 6,24 млрд долларов.

В среднем, один вкладчик-резидент разместил в банковский вклад: в национальной валюте — 4,51 тыс. рублей, в иностранной валюте — 6,61 тыс. долларов. Сумма вклада на одного вкладчика-нерезидента составила: в национальной валюте — 16,17 тыс. рублей, в иностранной валюте — 14,46 тыс. долларов.

Удельный вес средств вкладчиков-резидентов в общем объеме размещенных вкладов на 1 апреля 2019 года составил 97,9% (на 1 января — 97,8%), а вкладчиков-нерезидентов — 2,1% (на 1 января — 2,2%). При этом объем срочных вкладов резидентов по сравнению с 1 января 2019 года увеличился на 0,8%, а нерезидентов — снизился на 3,2%.

В I квартале продолжился рост доли безотзывных вкладов — 67,4% (на 1 января 61,4%). В среднем, один вкладчик разместил на 1 апреля в срочный отзывный банковский вклад — 6,65 тыс. рублей, в безотзывный вклад — 11,76 тыс. рублей.

Как отмечают в Нацбанке, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56,3% от общего объема вкладов всех женщин), разметившую в банках денежные средства в размере 8,29 тыс. рублей и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (53,5% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,32 тыс. рублей.
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Тэги: банки банковские вклады

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