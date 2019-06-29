Глава ХДС поддержала санкции ЕС против России

Руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступила против прекращения санкционной политики в отношении России.

«Я знаю, что для многих компаний экономические санкции - это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так», - приводит DW слова политика.

На подчеркнула, что российские власти, проведя аннексию Крыма и военным вторжением на востоке Украины, нарушили международное право, а поэтому ответ Европы не может быть бездеятельным согласием.

Ранее Брюссель продлил действие антироссийских санкций до 31 января.

Крамп-Карренбауэр также заявила, что путинский режим «изо всех сил пытается дестабилизировать политическую систему Европы, в том числе Германии».