Стали известны некоторые подробности закрытия Евроигр

Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил некоторые подробности церемонии закрытия II Европейских игр, которые проходят в Минске.

Речь идет о знаменосце белорусской команды на параде сборных.

Принято решение, что нести флаг Беларуси будет байдарочница Марина Литвинчук.

Напомним, спортсменка завоевала на Евроиграх в Минске четыре медали (два золота – К2 500 метров, К1 1000 метров; по одному серебру – К4 500 метров и бронзе – К2 200 м).

Церемония закрытия запланирована на последний июньский день на стадионе «Динамо» (начало 22:00).

Отметим, что специально на это мероприятие Александру Лукашенко пообещал прилететь его российский коллега Владимир Путин. По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, предстоящий визит президента РФ — «особый знак уважения России».