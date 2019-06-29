На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

В ближайшие сутки Беларусь будет штормить. С таким предупреждением выступил Белгидромет.

Фото pixabay.com

Как сообщили синоптики, в воскресенье, 30 июня, в пиковые часы днем в некоторых регионах страны воздух прогреется до +32 градусов.

Чтобы пережить жару без потерь