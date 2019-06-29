Тема грязной нефти закрыта, заявляет министр энергетики РФ

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, преодолен. Об этом сообщил журналистам 29 июня в Осаке министр энергетики РФ Александр Новак.

«Кризис у нас уже преодолен, в принципе мы поставляем давно уже качественную нефть», — цитирует Новака ТАСС.

Министр отметил, что продолжается работа по тем объемам нефти, которые оказались загрязненными и находятся в хранилищах, этот вопрос требует более длительного времени. «Этим мы занимаемся вместе с учеными, вместе с «Транснефтью», есть уже конкретные предложения», — сказал глава Минэнерго РФ. По его словам, предложения будут проанализированы в ближайшее время.

Как сообщал БелаПАН, 28 июня на совместном заседании обеих палат белорусского парламента вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь недополучила во втором квартале 630 тыс. тонн качественной российской нефти.

Он обратил внимание, что Беларусь уже вытеснила в Россию более 700 тыс. тонн некачественной нефти. «Предполагается, что к 15 августа некачественной нефти в Беларуси не будет в результате ее вытеснения на территорию России», — сказал Ляшенко.

При этом вице-премьер, общаясь с журналистами, пояснил, что из-за присутствия «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба» Россия в апреле—июне недопоставила в Беларусь 630 тыс. тонн качественной нефти. Около 200 тыс. тонн качественной нефти было недопоставлено на Мозырский НПЗ и порядка 430 тыс. тонн — на «Нафтан».

В ближайшее время Россия допоставит на «Нафтан» 100 тыс. тонн качественной нефти, заявил Ляшенко. По северной ветке трубопровода «Дружба» российская сторона допоставит на «Нафтан» около 45 тыс. тонн нефти, уточнил он. «Просматривается объем в районе 100 тыс. тонн допоставки — что-то колесным транспортом, остальное будет поставлено по трубе», — рассказал вице-премьер.

При этом он добавил, что вопрос импорта российской нефти белорусское правительство постоянно обсуждает с российским правительством. «С Дмитрием Николаевичем Козаком (вице-премьером российского правительства) мы в контакте. Вчера буквально обсуждали объем допоставки колесной нефти», — сообщил Ляшенко.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти концерн «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.