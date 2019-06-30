Брестское «Динамо» разгромило «Ислочь» и упрочило лидерские позиции
Лидер национального первенства брестское «Динамо» уверенно обыграло «Ислочь» и упрочило первое место в таблице.
Вчера состоялись три встречи 13-го тура:
- «Минск» – «Гомель» – 3:2;
- «Городея» – «Слуцк» – 1:0;
- «Динамо» (Бр) – «Ислочь» – 5:1.
Тур завершится сегодня поединками в Мозыре, Могилеве и Борисове:
- «Славия» – «Шахтер» (17:00, стадион «Юность»);
- «Дняпро» – «Динамо» (Мн) (19:00, стадион «Спартак»);
- БАТЭ – «Витебск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).
В пятницу прошли два матча.