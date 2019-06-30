Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен желтый уровень опасности
В последний июньский день погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +28°С (в юго-западных районах до +32°С).
В Минске без осадков. Температура воздуха:
- утром +16..+18°С;
- днем +25..+27°С;
- вечером +23..+25°С.
Из-за сильной жары объявлен желтый уровень опасности.
Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару рекомендуется отказаться от управления автомобилем. Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.