Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

В последний июньский день погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +28°С (в юго-западных районах до +32°С).

В Минске без осадков. Температура воздуха:

утром +16..+18°С;

днем +25..+27°С;

вечером +23..+25°С.

Из-за сильной жары объявлен желтый уровень опасности.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару рекомендуется отказаться от управления автомобилем. Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.