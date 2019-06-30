С сегодняшнего дня в центре Минска запрещена парковка транспорта

/ Общество
Просмотров: 248

На многих улицах в центре столицы с сегодняшнего дня запрещена парковка транспорта. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню независимости.

Так, как отмечается, запрет будет действовать на следующих участках:

  • проспект Машерова (от проспекта Независимости до улицы Тимирязева);
  • улица Гвардейская (от проспекта Машерова до проспекта Победителей);
  • улица Игнатенко (от улицы Грибоедова до проспекта Победителей);
  • улица Грибоедова (от проспекта Машерова до улицы Игнатенко);
  • улица Тарханова (от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова);
  • проспект Победителей (у дома № 41, рядом с химчисткой «Сияние»).

Парковки будут запрещены вплоть до окончания праздничных мероприятий.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День Независимости Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Человек-дом, человек-туфля и человек-суперфосфат. Агротрэш на День независимости

Человек-дом, человек-туфля и человек-суперфосфат. Агротрэш на День независимости

Вопреки непогоде. Как Минск отгулял на День независимости

Вопреки непогоде. Как Минск отгулял на День независимости

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

В Минске прошел военный парад на День независимости

В Минске прошел военный парад на День независимости