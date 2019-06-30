С сегодняшнего дня в центре Минска запрещена парковка транспорта
На многих улицах в центре столицы с сегодняшнего дня запрещена парковка транспорта. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню независимости.
Так, как отмечается, запрет будет действовать на следующих участках:
- проспект Машерова (от проспекта Независимости до улицы Тимирязева);
- улица Гвардейская (от проспекта Машерова до проспекта Победителей);
- улица Игнатенко (от улицы Грибоедова до проспекта Победителей);
- улица Грибоедова (от проспекта Машерова до улицы Игнатенко);
- улица Тарханова (от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова);
- проспект Победителей (у дома № 41, рядом с химчисткой «Сияние»).
Парковки будут запрещены вплоть до окончания праздничных мероприятий.