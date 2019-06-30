С сегодняшнего дня в центре Минска запрещена парковка транспорта

На многих улицах в центре столицы с сегодняшнего дня запрещена парковка транспорта. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню независимости.

Так, как отмечается, запрет будет действовать на следующих участках:

проспект Машерова (от проспекта Независимости до улицы Тимирязева);

улица Гвардейская (от проспекта Машерова до проспекта Победителей);

улица Игнатенко (от улицы Грибоедова до проспекта Победителей);

улица Грибоедова (от проспекта Машерова до улицы Игнатенко);

улица Тарханова (от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова);

проспект Победителей (у дома № 41, рядом с химчисткой «Сияние»).

Парковки будут запрещены вплоть до окончания праздничных мероприятий.