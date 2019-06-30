Националисты назвали главную угрозу существования белорусского государства

Партия БНФ считает интеграцию с Россией основной угрозой существования белорусского государства. Соответствующее заявление было принято на заседании сойма партии 29 июня в Минске.

Партия БНФ требует прекратить любые интеграционные переговоры с Россией, а также настаивает на том, чтобы продажа российским компаниям белорусских предприятий и инфраструктуры была безотлагательно остановлена, говорится в заявлении.

Партия также отмечает «безответственное поведение» белорусских властей перед «критической угрозой независимости страны». Подчеркивается, что фактически было сорвано празднование 101-й годовщины БНР, продолжается давление на «белорусских патриотов, которые используют бело-красно-белый флаг», а также ведется «государственная русификация».

Кроме того, в партии указывают на опасность «интеграционных игр» с Москвой. «Содержание и повестка дня переговоров о новой интеграции с Россией, которые активно проводились в эти недели, полностью скрыты от граждан Беларуси. Эти тайные переговоры только повышают озабоченность тем, что готовятся недопустимые с точки зрения национальных интересов и государственной независимости уступки Москве», — говорится в тексте заявления.

Также отмечается, что фатальным шагом для белорусской государственности может стать введение единой валюты России и Беларуси.

«Мы решительно протестуем против ведения любых переговоров по вопросу единой валюты с Россией, потому что это категорически противоречит Конституции Беларуси и национальным интересам», — подчеркивают в Партии БНФ.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в Союзном государстве. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. «Переговоры прошли хорошо. Мы понимаем друг друга, слышим друг друга, и абсолютно искренне, не для того чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке», — сказал Медведев по их итогам.

Встретившись затем с Лукашенко, российский премьер заявил, что самые сложные вопросы интеграционной повестки оставлены президентам.