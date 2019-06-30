Белорусы завоевали на Евроиграх 61 медаль и стали вторыми в медальном зачете

По состоянию на последний день II Европейских игр, лидерами ствли Россия, Беларусь, Италия, Украина и Нидерланды. Украинцам не хватило одного «золота» для третьего места.

Источник: minsk2019.by

У россиян 93 медали: 39 золотых, 19 — серебряных и 35 — бронзовых. Белорусские спортсмены завоевали 22 золотых, 14 — серебряных и 25 — бронзовых. Первые места, среди прочих, у велогонщика Василия Кириенко, батутиста Владислава Гончарова, байдарочницы Ольги Худенко. Отрыв от третьей команды большой: итальянцы завоевали 11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В первой десятке медального зачета также находятся Украина (10 золотых медалей), Нидерланды, Германия (по семь), Грузия, Франция (по шесть), Азербайджан и Испания (по пять). Команда Польши заняла 17 место из 39, Латвии — 26, Литвы — 31.

В медальном зачете 25 июня грузины были третьими, а не седьмыми, израильтяне — седьмыми, а не четырнадцатыми, бельгийцы — восьмыми, а не девятнадцатыми.