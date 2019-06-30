Лукашенко принял главу Всемирной туристской организации

Беларусь уделяет очень большое внимание развитию туристической отрасли, заявил Александр Лукашенко на встрече в Минске с Зурабом Пололикашвили.

Фото: president.gov.by

«Я не буду говорить о том, как развивается туристическая отрасль в Беларуси. Наверное, вам это рассказал министр, и он лучше знает. Но вы должны понимать главное — мы очень большое внимание уделяем этому направлению, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Беларусь — страна абсолютно открытая, и у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется другим климатом, изучает страны, всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси».

По его словам, в стране действует тридцатидневный безвизовый режим для граждан более 80 стран, если они прибывают через национальный аэропорт Минск. Кроме того, иностранные туристы могут приезжать без визы в Беларусь при наличии билета на соревнования II Европейских игр, при необходимости они могут также воспользоваться безвизовым въездом в Россию. «Границ между нами нет, поэтому это создает определенную выгоду», — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Пололикашвили поблагодарил за приглашение в Минск и возможность встречи. «У Беларуси никогда не будет в организациях ООН такого друга, как я. Я никогда не забуду ту поддержку, которую Беларусь оказывала при моих выборах. Огромное вам спасибо. Это мне дает большую мотивацию», — сказал он.