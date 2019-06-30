Лукашенко впервые принял главу Международного олимпийского комитета

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Президент МОК Томас Бах прибыл рейсом из Осаки на закрытие Евроигр.

Источник: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения.


Президент Международного олимпийского комитета прилетел в Минск впервые с 1992 года

Бах рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена. «У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор», — добавил он.

Во ходе встречи Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации, сообщает пресс-служба президента.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: МОК Европейские игры-2019 Персона: Томас Бах Город: Минск

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