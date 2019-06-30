Лукашенко впервые принял главу Международного олимпийского комитета

Президент МОК Томас Бах прибыл рейсом из Осаки на закрытие Евроигр.

Источник: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения.

Бах рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена. «У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор», — добавил он.

Во ходе встречи Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации, сообщает пресс-служба президента.