Путин посетил дворец спорта «Уручье» и был вынужден слушать гимн Украины

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Президент России посетил соревнования по боксу в рамках II Европейских игр.

Путин посмотрел финальный поединок российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белорусского соперника Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг. Победу одержал российский боксер, сообщает телеканал «Мир».

После завершения боя Путин наблюдал за церемонией награждения победителя и призеров боксерских боев в весе до 75 кг. Золото взял спортсмен из Украины Александр Хижняк. Президент России вместе со всеми присутствующими слушал украинский гимн стоя.

Затем он посмотрел, как награждали призеров поединков в весе до 91 кг.


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Вечером российский президент по приглашению Александра Лукашенко посетит церемонию закрытия Европейских игр, которая состоится на минском стадионе «Динамо». Помимо глав Беларуси и России на ней также будут присутствовать президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Армении Армен Саркисян, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Россия-Украина Европейские игры-2019 Персона: Владимир Путин Муслим Гаджимагомедов Александр Хижняк Город: Минск

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