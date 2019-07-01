Днем с Западной Европы в Беларусь придет атмосферный фронт – объявлен оранжевый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, сегодня днем с Западной Европы на территорию Беларуси переместится малоактивный атмосферный фронт и очень теплая воздушная масса.

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Как отмечает Белгидромет, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с (при грозах порывы будут достигать 14 м/с).

Максимально воздух прогреется до +34°C (в северо-западных регионах до +27°C).

В столице вероятность дождя во второй половине дня составляет 30-40%), не исключена гроза.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +18..+20°C;

днем +28..+30°C;

вечером +21..+23°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь: