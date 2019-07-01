Брест и Гродно 30 июня обновили температурные рекорды

Температурные рекорды дня обновились 30 июня в ряде городов на западе Брестской и Гродненской областей, в том числе в областных центрах, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Самым теплым местом оказался Брест, где воздух прогрелся до +32,9 градуса (31,1 в 2016 году). В Гродно было 31,2 градуса (30,9 в 1997 году).

Обновились максимумы дня в Высоком — 32,4 (31 в 1994 году), Ивацевичах — 32,2 (30,6 в 1997-м), Волковыске — 32 (30,4 в 1997-м), Пружанах — 31,8 (30,5 в 2016-м).

Температурный рекорд дня для всей территории страны составляет 34 градуса (зафиксирован 30 июня 2016 года в Василевичах Гомельской области).

В нынешнем июне новые температурные максимумы фиксировались 18 дней (с 4 по 17 июня, 20, 21, 26 и 30 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды месяца.

По прогнозу синоптиков, 1 июля на большей части территории ожидается от 30 до 34 градусов. Рекорд дня — 33,4 градуса (отмечен в Бресте в 2012 году).