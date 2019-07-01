Доллар продолжает пике

На 6,02% (с 2,1730 до 2,0421 рубля) снизился в январе-июне 2019 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля), в феврале — на 0,58% (до 2,13685), в марте — на 0,40% (до 2,12835), в апреле — на 1,22% (до 2,10245), в мае — на 0,23% (до 2,0976), в июне — на 2,65%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 2,66% (с 2,0904 до 2,0349 рубля), продажи — на 2,64% (с 2,1048 до 2,0493).

Биржевой курс доллара снизился с начала года — на 5,39%:

за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля),

за февраль — на 0,53% (до 2,1384),

за март — на 0,46% (до 2,1285),

за апрель — на 1,07% (до 2,1057),

за май — на 0,32% (до 2,0989),

за июнь — на 2,65% (до 2,0433),

В январе-июне 2018 года средний наличный курс доллара уменьшился на 0,07%, за год — увеличился на 9,09%. В 2017 году американская валюта подорожала на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.