Фотофакт. Лукашенко вручил Путину подарки

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Во время неформального общения в своей загородной резиденции с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко вручил ему подарки.

В частности ему были переданы сувениры II Евроигр — панно из мореного дуба с закрепленными на нем медальонами, символизирующими 15 видов спорта, представленных на форуме, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенок Лесик.

Кроме этого, Путин удостоился еще одно подарка — фигурки, изображающей двух дзюдоистов.

Напомним российский лидер посетил Беларусь в воскресенье и принял участие в церемонии закрытия II Евроигр, которые прошли в Минске.

 

 

Фото пресс-служб президентов Беларуси и России
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко

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