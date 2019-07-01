В СНБО Украины объяснили, зачем нужна встреча Зеленского с Путиным

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По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина «реальна».

Как заявил он в интервью lb.ua, любые переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент.


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Данилюк не исключил, что в настоящее время «они могут быть выгодны России», так как «там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций».

Глава СНБО не стал отрицать, что и у Путина, и у Зеленского есть своя картина ожиданий и понимания.

«Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы», - резюмировал Данилюк.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Россия-Украина СНБО Персона: Александр Данилюк

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