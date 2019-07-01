Милиция также признала материалы на сайте «Вечерний Могилев» экстремистскими

Два журналистских материала, опубликованных на сайте газеты «Вечерний Могилев», милиция посчитала экстремистскими, сообщается в официальной группе издания в социальной сети «ВКонтакте».

28 июня из суда Ленинского района Могилева в редакцию пришло заявление руководства Ленинского РОВД города, в котором содержится просьба к суду признать опубликованные материалы экстремистскими. Речь идет о двух статьях, размещенных на сайте издания в 2015 и 2016 годах.

Как сообщалось, Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в ней проявлений экстремизма в апреле подготовила заключение по материалам на сайте, посвященным ЛГБТ-тематике. Это было сделано после обращения в Министерство информации ЛГБТ-активиста Валентина Тишко.

По мнению представителей инициативы «Журналисты за толерантность», проводящей мониторинг средств массовой информации, могилевское издание является «лидером по использованию языка вражды в белорусских СМИ».

«В мониторинге 2015-2016 годов, когда мы анализировали, как медиа пишут о ЛГБТК+, все пять самых жестких материалов в рейтинге принадлежали этому СМИ. Язык вражды в них просто зашкаливал. Я точно знаю, что эта газета способна производить материалы с экстремистскими высказываниями. Радует, что по постоянству агрессии они, в общем-то, в Беларуси такие одни», — прокомментировала ранее ситуацию представитель инициативы Виола Ермакова.

В связи с угрозой наложения штрафа редакция газеты в официальной группе в соцсети обратилась к читателям с просьбой «оказать спонсорскую помощь для уплаты административного штрафа, который будет наложен на издание по ст. 17.11 КоАП». Редакция сделала это, «понимая бесперспективность судебных разбирательств в условиях поступившего политического заказа со стороны «голубого лобби».

Согласно законодательству информация запрещается к распространению как экстремистская на основании решений суда. Мининформ ведет республиканский список экстремистских материалов. В случае воспроизведения информации, включенной в него, гражданин может быть признан виновным по статье 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). Ее санкция предусматривает штраф от 10 до 100 базовых величин.