Видеофакт. Десятки тысяч человек вышли в Берлине на акцию «Справедливые перемены»

В Берлине перед зданием представительства Еврокомиссии прошла крупная демонстрация (по словам организаторов в ней приняли участие около полумиллиона человек). Собравшиеся выступали за социальную и экологическую переориентировку промышленности и рынка труда.

Демонстрацию совместно организовал ряд общественных организаций и профсоюзов. Главным лозунгом мероприятия стало выражение #FairWandel («Справедливые перемены»). По данным полиции, демонстрация прошла мирно, пишет DW .

Один из соорганизаторов, председатель профсоюза металлургов IG Metall Йорг Хофман заявил, что Парижское соглашение по защите климата «не может служить предметом торга», а промышленность должна доказать, что принципы экологичности и хорошие условия труда не противоречат друг другу. При этом, заметил Хофман, каждый второй работодатель сегодня «понятия не имеет, как подготовить свой бизнес к будущему».

Глава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Ульрих Лили призвал к социальным изменениям в обществе, для чего должны быть сформированы «альянсы для людей на местах». Лили полагает, что необходимо найти новые ответы на такие новые вопросы как дигитализация, изменение климата, миграция и демографические изменения.