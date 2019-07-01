Гомельчанин, воевавший за ДНР, погиб на Донбассе, — украинский сайт

Уроженец Гомеля 21-летний Роман Безруков убит при проведении военной операции на востоке Украины.

Как сообщает сайт «Миротворець», гомельчанин был наемником в формированиях самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Он был известен под псевдонимом Рома Неопознанный, также использовал позывной «Белорус».

На звонок по месту жительства Безрукова в Гомеле ответил мужчина, который не подтвердил и не опроверг эту информацию, отказавшись общаться с корреспондентом БелаПАН.

На своей странице в соцсети Безруков часто публиковал фото с оружием, а также свои снимки в военной форме и с автоматом. Одна из групп, на которую был подписан Безруков, — «Герои Новороссии». Среди его друзей по соцсети есть участники войны на Донбассе.