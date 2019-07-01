Дело 40-летнего обвиняемого в изготовлении детского порно, передано в прокуратуру

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об изготовлении и распространении материалов порнографического характера.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси в результате проверки сведений, переданных украинскими коллегами, установлена причастность 40-летнего минчанина, руководителя отдела одной из столичных организаций, к изготовлению, рекламированию и распространению порнографических материалов с изображением малолетних.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2012 года мужчина неоднократно изготовлял и распространял порнографические фото- и видеоматериалы с помощью интернета. По имеющейся у следствия информации, обвиняемый с 2007 года регулярно посещал закрытые интернет-форумы, специализирующиеся на продаже незаконного контента, в том числе детской порнографии.

Как отмечается в сообщении, мужчина также занимался созданием сценариев порнографических фильмов. «По этим сценариям семейная пара из Украины с 2016 года изготавливала фотоизображения и видеоролики с участием своей малолетней дочери, которой на момент задержания супругов в 2018 году было пять лет. В дальнейшем отснятые фото- и видеоматериалы размещались на специализированных сайтах с целью их продажи», — сообщает пресс-служба СК.

Для обеспечения конспирации при расчетах обвиняемый использовал криптовалюту. В результате противоправных действий мужчина получил в качестве незаконного дохода не менее 6.600 рублей в эквиваленте.

«Следователями проанализировано содержимое компьютерной техники и электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска по месту жительства обвиняемого, — говорится в сообщении. — Несмотря на принятые мужчиной меры по уничтожению следов преступной деятельности, в ходе расследования получены необходимые доказательства, подтверждающие его причастность к совершению противоправных действий».

В рамках расследования следователи взаимодействовали с правоохранителями из Украины и Австралии. Первичная информация австралийских коллег и стала основанием для разоблачения ряда изготовителей детской порнографии по всему миру.

По информации пресс-службы, проведен ряд исследований, в том числе психолого-психиатрическая и сексологическая экспертизы. Согласно их заключениям, мужчина психическими расстройствами не страдает, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч. 3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов с изображениями несовершеннолетнего и малолетнего) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.