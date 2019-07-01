Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белорусские власти снизили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Такое решение предусмотрено постановлением правительства от 28 июня №431 и будет действовать с первого июля.

Установлено, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 100,3 доллара за тонну (ранее 110,4 доллара), на прямогонный бензин — 55,1 доллара (ранее 60,7), на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — 30 долларов (33,1).

Предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нее, менялись 1 июня. Тогда они были повышены.