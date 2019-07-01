Ольга Говорцова выиграла турнир в Дармштадте

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Турнир ИТФ в немецком Дармштадте (призовой фонд — 25 тыс. долларов) выиграла Ольга Говорцова.

В финале белоруска в двух сетах взяла верх над датчанкой Кларой Таусон — 6:1, 7:6(3).
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Тэги: теннис

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