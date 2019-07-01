Ольга Говорцова выиграла турнир в Дармштадте 01.07.2019 / 13:45 / Спорт Просмотров: 26 A- A+ Турнир ИТФ в немецком Дармштадте (призовой фонд — 25 тыс. долларов) выиграла Ольга Говорцова. В финале белоруска в двух сетах взяла верх над датчанкой Кларой Таусон — 6:1, 7:6(3). Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: теннис Другие материалы на эту тему: В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание