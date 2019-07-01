ОМОН задержал «черного копателя», у которого обнаружен целый арсенал

До десяти лет лишения свободы грозит 63-летнему мостовчанину, у которого был обнаружен целый арсенал.

Как сообщается, он хранил четыре артиллерийских осколочно-фугасных снаряда, порядка 600 граммов тротила и составные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

По прогнозам милиции, свой арсенал он нашел в местах бывших военных действий.

В его задержании участвовал ОМОН. Ранее задержанный уже был судим – в 2010-м ему дали три года ограничения свободы за незаконное хранение винтовок, револьверов и патронов.