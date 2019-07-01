Четыре крупных астероида летят к Земле

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Астрономы назвали четыре крупных астероида, которые в настоящее время летят по направлению Земли.

Как пишет gazeta.ru, все они имеют возможность столкнуться с нашей планетой:

  • 1979 XB (диаметр – 900 метров; в данный момент он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тыс. км/ч и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 км). По мнению Европейского космического агентства, это небесное тело занимает 2-е место в «Списке рисков» среди околоземных астероидов.
  • Апофис (размер в четыре футбольных поля; примерно в более 200 млн км, но в 2029-м приблизится к Земле на 30 тыс. км).
  • 2010 RF12 (если столкновение с Землей состоится, то это нанесет несколько меньший ущерб, чем метеорит, упавший в Челябинске в 2013-м).
  • 2000 SG344 (находится достаточно далеко, но каждую секунду приближается к Земле на 1,3 км). Он движется вокруг Солнца почти как и Земля, что позволяет специалистам наблюдать астероид и оценивать риск, который он представляет.
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Тэги: астероид космос

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