Видеофакт. Российская ракета чуть не сбила самолет «Аэрофлота» над Кипром

Власти Северного Кипра заявляют, что в ночь на 1 июля над территорией острова взорвалась «русская» ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара.

В общей сложности, найдено пять крупных фрагментов этой ракеты, разброс составил около 20 км, сообщает newsru.co.il .

Last night in Northern Cyprus a Syrian Air Defence S-200 Missile crashed after being fired against hostile targets during an Israeli air raid against targets in Syria. #Syria #Cyprus pic.twitter.com/msEOa2wLO7 — CNW (@ConflictsW) 1 июля 2019 г.

По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.

Кипрский военный аналитик Андреас Пентарас заявил, что на фрагментах найдены надписи на русском языке: сирийские ПВО могли атаковать ошибочную воздушную цель из-за того, что противник использовал системы радиоэлектронной борьбы. Северный Кипр пока не заявлял протест в связи с действиями армии Сирии.

Примерно в это время над Кипром был самолет российской компании «Аэрофлот» (рейс SU 0505). Ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до пролета самолета. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.

Год назад сирийцы из С-200 сбили российский Ил-20. Тогда погибли 15 человек. История могла повториться.