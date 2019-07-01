Президент Армении посетил Парк высоких технологий

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Армен Саркисян отметил действенность работы государства по поддержке стартапов и формированию ИТ-отрасли, а также высоко оценил широкий спектр разработок.

Фото: пресс-служба ПВТ

«Армении и Беларуси, как двум республикам бывшего СССР, где электронная промышленность была развита, а сейчас развиваются новые технологии, есть много чему поучиться друг у друга. Есть большой потенциал сотрудничества. Я буду прилагать усилия, чтобы это случилось и в ближайшее время. Мы в Армении тоже работаем в определенном направлении, есть президентская инициатива создания такого центра. Поэтому я сегодня здесь, чтобы научиться тоже», — сказал Саркисян, цитирует tvr.by.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский продемонстрировал Саркисяну виртуальную таблицу Менделеева, подчеркнув, что Беларусь может стать одним из первых государств в мире, которая начнет проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности. Янчевский добавил, что Беларусь охотно делится опытом с другими странами.
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Тэги: Беларусь-Армения ПВТ ИТ-сфера Персона: Армен Саркисян Всеволод Янчевский Город: Минск

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