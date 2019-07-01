Лучший волейбольный клуб Беларуси отказался от Лиги чемпионов

«Призовые не покрывают и десятой части того, что команда тратит на еврокубки».

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Председатель «Минчанки» Александр Мишин сказал, что игроки клуба якобы просто машут руками, зная, что проиграют.

«Увы, с нынешним комплектованием „Минчанка“ не готова играть с грандами. Просто не сможем на равных сражаться с лучшими итальянскими, турецкими и российскими клубами. Интересно играть с теми, кто немножко выше по уровню, а не на пять голов… А мы, как это лучше сказать, просто машем руками и знаем, что все равно проиграем. Поэтому какой в этом смысл?», — говорит Александр Мишин, передает by.tribuna.com.

«Плюс не мало решает финансовая составляющая. Лига чемпионов — это дорогое удовольствие. Кубок ЕКВ обходится намного дешевле. Поверьте, призовые не покрывают и десятой части того, что команда тратит на Еврокубки. Деньги, которые мы тратим и получаем вообще не сопоставимы. „Минчанка“ играет для того, чтобы привозить интересные команды в Беларусь, а не для того, чтобы зарабатывать на этом», — добавил он.

В ноябре 2018 «Минчанка» дебютировала в группе Лиге чемпионов и начала с четырех поражений кряду, ни взяв ни одного сета в противостояниях с французскими «Каннами», итальянским «Игором Горгондзолой» и польскими «Будовлянами». Однако потом произошло маленькое чудо — на домашнем паркете «Минчанка» уделала французские «Канны» со счетом 3:1. Правда, эта победа пока что так и осталась единственной для «Минчанки» в ЛЧ.

Впервые за 30 лет. Белорусский клуб пробился в финал Кубка ЕКВ

Другое дело — Кубок ЕКВ, где годом ранее «Минчанка» произвела фурор и дошла до финала турнира. Несмотря на поражение в главном матче от турецкой «Экзачибаши» (1:3, 0:3), белоруски оставили приятное впечатление. Более того, наш клуб впервые за тридцать лет участвовал в решающем поединке волейбольного еврокубка.

В сезоне 2018/2019 «Минчанка» стала первой белорусской женской волейбольной командой, которая стала участником Открытого чемпионата России. В дебютный сезон клуб занял десятое место.
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Тэги: ВК Минчанка волейбол-Беларусь Лига чемпионов Персона: Александр Мишин

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