Игорь Сукач стал гендиректором «Атлант-М»

В международном автомобильном холдинге «Атлант-М» со штаб-квартирой в Минске сменился руководитель. По решению собрания акционеров Игорь Сукач сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея Савицкого.

На протяжении 17 лет Сукач руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», он пришел в холдинг на позицию исполнительного директора.

«Текущая смена CEO — это не революция, а естественный процесс эволюционного развития компании. У компании есть сильная рыночная позиция в Беларуси и Украине, создан хороший потенциал для дальнейшего роста и развития, в том числе через внедрение новых технологий и сделки M&A», — прокомментировал кадровое решение Сергей Савицкий.