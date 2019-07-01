Игорь Сукач стал гендиректором «Атлант-М»

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В международном автомобильном холдинге «Атлант-М» со штаб-квартирой в Минске сменился руководитель. По решению собрания акционеров Игорь Сукач сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея Савицкого.

На протяжении 17 лет Сукач руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», он пришел в холдинг на позицию исполнительного директора.

«Текущая смена CEO — это не революция, а естественный процесс эволюционного развития компании. У компании есть сильная рыночная позиция в Беларуси и Украине, создан хороший потенциал для дальнейшего роста и развития, в том числе через внедрение новых технологий и сделки M&A», — прокомментировал кадровое решение Сергей Савицкий.

«Атлант-М» — это крупное объединение компаний, специализирующееся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей. На начало 2019 года в состав холдинга входило 20 автомобильных предприятий, которые владеют 18 автоцентрами в Беларуси, России и Украине. В портфеле брендов «Атлант-М» 11 автомобильных марок, в том числе шесть — в Беларуси.

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Тэги: Атлант-М Персона: Игорь Сукач Сергей Савицкий

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