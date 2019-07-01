Двое грузчиков Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серы

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Несчастный случай произошел 29 июня примерно в 10 часов, сообщили на предприятии 1 июля.

По официальной информации химзавода, в цехе серной кислоты № 2 на узле выгрузки комовой серы при открытии выгрузочного люка произошло воспламенение серы, пострадали двое грузчиков по погрузке минеральных удобрений и выгрузке сырья для технологических цехов железнодорожного цеха. Пострадавшим — 54 и 61 год.

На заводе была оказана оперативная медицинская помощь, пострадавшие были доставлены в больницу, добавили на предприятии. Начато расследование инцидента.
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Тэги: Гомельский химзавод сера производстенная травма Город: Гомель

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