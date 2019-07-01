Эдуард Ханок подал в суд на Ядвигу Поплавскую и готов судиться с Ярмоленко и Солодухой

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Весь апрель, май и июль 2017-го Эдуард Ханок намеревался подать в суд на Ядвигу Поплавскую. То готовил иск, то передумывал, то опять менял свое мнение. Недавно композитор набрался решимости и все-таки отправил исковое заявление в Верховный суд.

В суде, рассказывает Эдуард Ханок, он намеревается защитить свою честь и достоинство, а также отстоять право на имя, передает TUT.by.

Пока он подготовил иск только в адрес Ядвиги Поплавской, однако заявляет о своем намерении также судиться с артистами Анатолием Ярмоленко, Александром Солодухой и музыкальным продюсером Русланом Стариковским. У Ханка, с его слов, есть документальные доказательства, что их поступки несовместимы с законом об авторских правах.

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В Верховном Суде подтвердили, что исковое заявление Ханка поступило в для рассмотрения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

В июле 2018 года Ханок подал в суд на ОНТ и выиграл его. В иске композитор заявил, что телеканал нарушил его права на имя, и попросил взыскать 980 рублей в качестве морального вреда. Верховный суд согласился с этим, но снизил денежную компенсацию почти вдвое.
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Тэги: шоу-бизнес Верховный суд Персона: Эдуард Ханок Ядвига Поплавская Город: Минск

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