Полсотни детей пострадали при теракте в столице Афганистана

В результате взрыва в Кабуле получили ранения почти 100 человек, в том числе по меньшей мере 50 детей.

Кроме того, здания пяти школ были повреждены. Силы безопасности эвакуировали 210 местных жителей. Об этом сообщили в Министерстве образования Афганистана, передает Tolo News .

По данным Министерства внутренних дел, в ходе спецоперации все пять нападавших были ликвидированы.

Террористическая организация Талибан взяла на себя ответственность за взрыв и нападение.