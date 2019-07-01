Полсотни детей пострадали при теракте в столице Афганистана

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В результате взрыва в Кабуле получили ранения почти 100 человек, в том числе по меньшей мере 50 детей.

Кроме того, здания пяти школ были повреждены. Силы безопасности эвакуировали 210 местных жителей. Об этом сообщили в Министерстве образования Афганистана, передает Tolo News.

По данным Министерства внутренних дел, в ходе спецоперации все пять нападавших были ликвидированы.

Террористическая организация Талибан взяла на себя ответственность за взрыв и нападение.
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Тэги: Афганистан теракт исламисты Город: Кабул

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