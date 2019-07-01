Новая Зеландия отказалась от пластиковых пакетов

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Власти страны ввели запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов после того, как 65 тысяч человек подписали соответствующую петицию.

В новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов, сообщает телеканал Television New Zealand.

«Благодаря вступившим в силу ограничениям все меньше пластика будет попадать в реки Новой Зеландии. Уязвимость фауны нашей страны также уменьшится», — заявил помощник министра по вопросам окружающей среды Новой Зеландии Юджени Сейдж.


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Согласно новым правилам, под запрет попадают пластиковые пакеты толщиной менее 70 микрон.

Полиэтиленовые отходы являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких к разложению видов мусора: в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобные отходы влияют на морскую фауну.
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Тэги: экология борьба с пластиком Новая Зеландия Персона: Юджени Сейдж

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