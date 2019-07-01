В Вильнюсе задержали крупного мошенника из Беларуси

Минчанин Михаил Плышевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации пресс-службы МВД, 36-летнего белоруса задержали в Вильнюсе в результате совместной спецоперации сотрудников ГУБОПиК МВД Беларуси и Бюро криминальной полиции Литвы.

Задержанный обманул в нашей стране как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около 100 тысяч долларов и скрылся за рубежом. По оперативным сведениям, минчанин также может входить в состав преступного синдиката, который занимается хищением финансовых средств с банковских счетов жителей Евросоюза.

Во время задержания Плышевского с ним незаконно находилась его малолетняя дочь, которую в Беларуси разыскивала мать. В связи с этим девочка была объявлена в международный розыск. Отец лишен родительских прав, и чтобы забрать ребенка с собой, он предоставил в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

Обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. В этих странах мужчина не имел постоянного места жительства и работы и, как предполагается, использовал деньги, добытые преступным путем.

Сейчас Плышевский водворен в СИЗО, решается вопрос об его экстрадиции. Его дочь — в службе по защите прав ребенка в Вильнюсе.