Азаренко одолела вторую ракетку Франции на Уимблдонском турнире

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко первой из белорусок вышла во второй круг на «Уимблдоне», обыграв 29-летнюю Элизе Корне.

В матче 1/64 финала белоруска победила со счетом 6:4, 6:4. В следующем раунде она встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

Азаренко занимает 37 место в мировом рейтинге, Корне — 47-е, Томлянович — 40-е.

Сегодня, 1 июля, свои первые матчи на «Уимблдоне» проиграли Арина Соболенко (9) и Александра Саснович (39). 
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Тэги: Уимблдонский турнир женский теннис Беларусь-Франция Персона: Виктория Азаренко Город: Уимблдон

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