В Минске задержали водителя за взятку сотруднику ГАИ

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Мужчина хотел дать 40 рублей инспектору ГАИ за «благоприятное решение вопроса».

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, днем 1 июля сотрудники ГАИ, дежурившие на пр. Победителей, заметили, что водитель автомобиля Range Rover во время движения разговаривал по мобильному телефону.

Во время беседы в патрульном авто водитель предложил за 40 рублей «решить все вопросы» без штрафа и положил деньги в нишу для радиостанции на панели авто.
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Тэги: взятка ГАИ Город: Минск

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