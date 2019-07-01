В Минске задержали водителя за взятку сотруднику ГАИ

Мужчина хотел дать 40 рублей инспектору ГАИ за «благоприятное решение вопроса».

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, днем 1 июля сотрудники ГАИ, дежурившие на пр. Победителей, заметили, что водитель автомобиля Range Rover во время движения разговаривал по мобильному телефону.

Во время беседы в патрульном авто водитель предложил за 40 рублей «решить все вопросы» без штрафа и положил деньги в нишу для радиостанции на панели авто.